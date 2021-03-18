МИД России рассматривает решение о досрочных выборах как внутреннее дело Армении

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Решение провести внеочередные парламентские выборы в июне 2021 года является внутренним делом Армении, Россия рассчитывает, что предвыборный период пройдет конструктивно. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем решение провести в 2021 году досрочные парламентские выборы как внутреннее дело Армении. Мы отфиксировали, что стороны смогли договориться о дате выборов. Мы выражаем надежду, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - сказала она.

Ранее в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидером трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.