Эксперт: обновление состава ЦИК РФ продолжает курс на обеспечение чистоты выборов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Обновление состава Центризбиркома России направлено на продолжение курса по обеспечению прозрачности и независимости избирательной системы. Такое мнение высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя указ президента России Владимира Путина о назначении пяти членов нового состава ЦИК РФ.

"Курс на чистоту и прозрачность выборов с одной стороны, с другой стороны, на независимость избирательной системы от государственных органов и политических сил и партий, сохраняется. По крайней мере президентская квота абсолютно деполитизирована. Это компетентные люди вне политических структур, взглядов", - считает эксперт.

"Я считаю, что сегодняшний указ [президента] - это своего рода подтверждение текущего курса развития российской избирательной системы. Если посмотреть на тех, кого представили Совет Федерации и Госдума, то есть в целом посмотреть на состав, на эти 15 человек, то состав сильный", - добавил он.

Эксперт предположил, что председателем ЦИК будет переизбрана Элла Памфилова. "Первое заседание состоится на следующей неделе, я практически уверен, что Элла Александровна Памфилова будет переизбрана на пост председателя комиссии без каких-либо особых мнений по этому поводу", - отметил он.

Первое заседание нового состава ЦИК планируется провести 29 марта. На первом заседании будет утвержден председатель Центризбиркома, его заместитель и секретарь комиссии. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

Новый состав

Президент России в пятницу своим указом сформировал свою пятерку членов ЦИК РФ, завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. В президентский список вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова. Также в нем значатся Павел Андреев из Общественной палаты РФ, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник Администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Обе палаты парламента уже сформировали свои пятерки членов ЦИК. В списке от верхней палаты значатся зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина. Нижняя палата утвердила кандидатуры руководителя аппарата фракции "Единой России" Константина Мазуревского, депутата от ЛДПР Александра Курдюмова, а также действующих членов ЦИК Евгения Колюшина, Николая Левичева и Антона Лопатина.

Таким образом, состав ЦИК обновился более чем наполовину. В новый состав комиссии не вошли действующий секретарь комиссии Майя Гришина, члены ЦИК Сиябшах Шапиев, Александр Клюкин (были назначены в предыдущий состав Советом Федерации), Валерий Гальченко, Сергей Сироткин, Валерий Крюков (были назначены Госдумой), Александр Кинев, Евгения Орлова (были назначены президентом). Полномочия действующего состава ЦИК заканчиваются в конце марта 2021 года.