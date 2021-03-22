Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора обсудили возможности использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также актуальные темы международной повестки. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности, возможности использования российской вакцины "Спутник V", политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы", - говорится в сообщении.

Ранее на совещании по вопросу вакцинации от коронавируса Путин напомнил, что Москва еще 21 января подала официальную заявку на регистрацию отечественной вакцины в Европейское агентство лекарственных средств, и лишь 4 марта пришло решение о начале ее рассмотрения.

В воскресенье еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужна вакцина "Спутник V". 17 марта Бретон, отвечая на вопрос о возможности использования препарата РФ для компенсации дефицита в ЕС, заявил, что в Еврокомиссии не сомневаются в качестве "Спутника V", но ей известно, что у России "также есть сложности с производством этой вакцины". Комментируя на совещании такие заявления относительно российской вакцины, Путин подчеркнул, что РФ никому не навязывает свои препараты, но подобные высказывания в ЕС заставляют задуматься о том, что европейские чиновники отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан Евросоюза.

Восстановление взаимодействия

Пресс-служба Кремля также сообщила, что Путин подчеркнул в разговоре с Мишелем готовность России к восстановлению нормального взаимодействия с Европой при наличии встречного интереса.

"С учетом предстоящего 25-26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем, - отмечается в сообщении. - Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров".

"С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - добавили в Кремле.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия заинтересована в равноправных и конструктивных отношениях с Европейским союзом, но не намерена жертвовать собственными интересами и считает необходимым разорвать порочный круг санкций. Он отметил также, что антироссийские санкции ЕС поставили под сомнение возможность сотрудничества Москвы и Брюсселя.