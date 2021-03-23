Памфилова: новый состав ЦИК продолжит работу по повышению доверия общества к выборам

"Самый главный критерий оценки нашей деятельности - это рост доверия со стороны избирателей, со стороны общества. И мы дальше в этом направлении будем действовать и в новом составе. Потому что доверие к выборам - это и есть залог легитимности, а это и есть наша основная задача", - сказала Памфилова во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Она отметила, что новый состав ЦИК продолжит и работу по развитию избирательной системы. "Я не сомневаюсь, что будет преемственность по всем тем перспективным, ключевым направлениям, связанным с подготовкой нового цифрового аналога ГАС "Выборы" и созданием на этой базе новых цифровых сервисов, очень серьезным кадровым обновлением, которое у нас идет в регионах, снижением давления административного ресурса. Все это направления, которые позволяют достигать результата, связанного с доверием. Я не сомневаюсь, что [их развитие] продолжится", - подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что новый состав ЦИК будет моложе предыдущего. "Я очень рада, что пришли более молодые. Состав ЦИК будет несколько моложе, это приятно, это тоже преемственность определенная. Динамичные, очень уважаемые наши коллеги новые, которые приходят. Я уверена, что эта команда будет работать точно не хуже, а, надеюсь, лучше", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что из 15 членов ЦИК "в новом составе остаются семь человек, а восемь коллег уходят". "Я бы хотела их всех сердечно поблагодарить за тот совместный командный труд, который и дает такие результаты", - заключила Памфилова.

Первое заседание нового состава ЦИК планируется провести 29 марта. На первом заседании будет утвержден председатель Центризбиркома, его заместитель и секретарь комиссии. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

Новый состав

Президент России Владимир Путин своим указом сформировал свою пятерку членов ЦИК РФ, завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. В президентский список вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова. Также в нем значатся Павел Андреев из Общественной палаты РФ, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник Администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Обе палаты парламента уже сформировали свои пятерки членов ЦИК. В списке от верхней палаты значатся зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина. Нижняя палата утвердила кандидатуры руководителя аппарата фракции "Единой России" Константина Мазуревского, депутата от ЛДПР Александра Курдюмова, а также действующих членов ЦИК Евгения Колюшина, Николая Левичева и Антона Лопатина.

Таким образом, состав ЦИК обновился более чем наполовину. В новый состав комиссии не вошли действующий секретарь комиссии Майя Гришина, члены ЦИК Сиябшах Шапиев, Александр Клюкин (были назначены в предыдущий состав Советом Федерации), Валерий Гальченко, Сергей Сироткин, Валерий Крюков (были назначены Госдумой), Александр Кинев, Евгения Орлова (были назначены президентом).