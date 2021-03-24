Песков не стал сравнивать реакцию жителей регионов на отставки Белозерцева и Фургала

В беседе с журналистами в среду представитель Кремля назвал "достаточно абстрактным" вопрос, почему арест и отставка Белозерцева были встречены спокойно в регионе в отличие от ситуации в Хабаровском крае, где летом 2020 года арестованный глава региона Сергей Фургал был отрешен от должности в связи с утратой доверия. "С учетом вчерашнего - мы поздно уже опубликовали указ об отстранении [Белозерцева] в связи с недоверием - с учетом этого указа я воздержался бы от каких-либо комментариев", - сказал Песков.

23 марта президент РФ подписал указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве. Белозерцев и еще пятеро фигурантов дела - глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов - были задержаны в воскресенье. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей.

В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. В понедельник Следственный комитет России предъявил им обвинение. Басманный суд арестовал до 20 мая Белозерцева и еще пятерых обвиняемых.