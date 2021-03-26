Путин предупредил Мельниченко об ответственности перед избирателями Пензенской области

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с сенатором Олегом Мельниченко, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Глава государства подчеркнул, что на этой должности необходимо доверие граждан.

"Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?" - поинтересовался Путин, добавив, что Мельниченко, работая в Москве, не отрывался от дел Пензенской области.

"Я внутренне готов, тем более, что Пензенская область для меня не точка на карте, а регион, где я родился, вырос, где живет не одно поколение моей семьи", - ответил сенатор. "Я понимаю, что работать надо так, чтобы оправдать ваше высокое доверие, и что авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать", - сказал Мельниченко.

"Мы этим и закончим как раз, я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, но вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области", - предупредил президент. Он пожелал Мельниченко успехов, подписывая указ о назначении его врио главы региона.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.