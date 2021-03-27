Полпред президента в Приволжье представил врио губернатора Пензенской области

ПЕНЗА, 27 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров представил в субботу врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко представителям власти и депутатского корпуса. Церемония прошла в здании законодательного собрания региона, передает корреспондент ТАСС.

Что ждут от Мельниченко на посту врио губернатора Пензенской области

На этом посту Мельниченко сменил Ивана Белозерцева, который руководил регионом с 2015 года. Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, ранее был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента.

"Вчера президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил Олега Владимировича Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. С 2017 года Олег Владимирович представлял Пензенскую область в Совете Федерации", - сказал Комаров.

Мельниченко родился 21 мая 1973 года в Пензе. До перехода в Совет Федерации работал в аппарате полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, в том числе в 2013-2017 годах был заместителем полпреда. Ранее Мельниченко также занимал ряд постов в правительстве Пензенской области, в том числе был министром образования, вице-губернатором и заместителем председателя правительства региона.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Мельниченко является членом президиума генсовета партии "Единая Россия" (с декабря 2017 года). Награжден орденом Дружбы (2020), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015). Имеет две благодарности президента РФ, Почетную грамоту правительства РФ (2020).

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