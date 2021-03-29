Памфилова считает главной задачей ЦИК повышение доверия граждан к выборам

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Элла Памфилова, кандидатура которой выдвинута на пост председателя нового состава ЦИК, считает главной задачей Центризбиркома продолжение работы по повышению доверия граждан к выборам.

Выступая в понедельник на заседании ЦИК, она напомнила об "огромном заделе", который был сделан за последние пять лет. "Все что произошло за пять лет, со всеми плюсами, минусами, удачами и ошибками, за все лежит ответственность на мне как на председателе ЦИК", - подчеркнула Памфилова.

"Что касается будущего, конечно, задел огромный, который был заложен в прошлом, надеюсь, даже уверена, что будем развивать дальше, конечно, в первую очередь, мы работаем для этого в интересах наших избирателей", - отметила она. "Если мои коллеги мне доверят, будем продолжать работать на повышение доверия наших избирателей, наша главная цель - легитимность выборов, признание выборов нашими гражданами", - заверила Памфилова, уточнив, что речь идет не только о подсчете голосов. "Это и как мы регистрируем кандидатов, допуск - недопуск, насколько мы обеспечиваем равенство прав в информационной среде, все остальные элементы выборного процесса строго в законодательных рамках, которые нам отведены", - пояснила представитель ЦИК.

Памфилова также обратила внимание на развитие цифровых технологий в избирательных процессах. "Это очень важно, но это не самоцель. Это требование времени, но это не сам по себе процесс, а средство для большего очеловечивания избирательной системы, ее одушевления, развития, чтобы люди внутри системы себя уважали, ценили свое гражданское достоинство, не позволяли никаким внешним воздействиям [влиять], потому что цифровизация в большей степени обеспечивает прозрачность процессов", - указала Памфилова.

По ее мнению, все перечисленные составляющие "обеспечивают достоверность и легитимность результатов". "По этим направлениям, если коллеги доверят мне и дальше возглавлять комиссию, будем двигаться", - заключила Памфилова.

На должность руководителя Центризбиркома выдвинуты две кандидатуры - Эллы Памфиловой и Александра Курдюмова, делегированного в состав ЦИК по квоте Госдумы от ЛДПР.