Комитет Совета Федерации по образованию избрал Умаханова первым зампредом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре на заседании во вторник избрал первым зампредом комитета Ильяса Умаханова, занимавшего ранее должность вице-спикера палаты.

Теперь это решение должен будет утвердить Совет Федерации на пленарном заседании в среду.

Должность первого зампреда комитета стала вакантной после того, как занимавший ранее этот пост сенатор Григорий Карасин перешел в комитет по международным делам и возглавил его.

Умаханов 17 марта решением палаты был назначен специальным представителем СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в 2022 году.