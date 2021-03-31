Лавров обсудил с главой МИД Индонезии ситуацию в Мьянме

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди в среду по телефону обсудили положение дел в Мьянме и борьбу с пандемией.

"Обсуждены актуальные аспекты российско-индонезийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также развитие ситуации в Мьянме", - говорится в сообщении МИД России.

В российском дипведомстве информировали, что разговор состоялся по инициативе индонезийского министра.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.