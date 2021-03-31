Кремль не дает оценок операции силовиков в подмосковном поселке Вешки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут давать оценку деятельности правоохранительных органов во время операции в подмосковном поселке Вешки, где во вторник произошла перестрелка.

"Нет [оценки]. Абсолютно не наша прерогатива", - сказал Песков.

При этом он добавил, что в Кремле "никак не следили" за этими событиями. "В данном случае Росгвардия просто выполняла свою работу", - сказал он.

Во вторник утром к Владимира Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ответ на это он устроил перестрелку с силовиками и бросил в них порядка 20 гранат. Спецоперация по его обезвреживанию длилась около девяти часов, во время штурма начался пожар, в результате которого Барданов погиб. СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Ранение получил сотрудник Росгвардии. В доме Барданова обнаружен склад с оружием и боеприпасами.