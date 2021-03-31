Григоренко рассказал о результатах реформы госаппарата

В беседе с журналистами в среду он напомнил о принятом в ноябре 2020 года решении о проведении реформы госаппарата, срок ее завершения был установлен до 1 апреля 2021 года. По оценке Григоренко, сокращение госаппарата было достаточно значительным - почти на 10%, "включая сокращение более 60 структурных подразделений в министерствах и ведомствах". "Мы очень серьезно изменили структуры госорганов, исходя из тех задач, которые сейчас стоят, и это на сегодняшний день является более важным, чем количественные показатели", - подчеркнул вице-премьер.

"Те вызовы, которые сейчас стоят перед нами, показывают, что мы остро нуждались в необходимости изменения структуры госаппарата, который жил по достаточно консервативной модели", - отметил Григоренко. Он пояснил, что цифровизация, проблемы, связанные с пандемией коронавируса, показали, что "госаппарат должен работать с совершенно другой скоростью и качеством". "Поэтому основной задачей являлось приведение численности госаппарата в соответствие к стоящим задачам, а также внутренние преобразования, исходя из функционала госаппарата", - сказал Григоренко. Он также обратил внимание на то, что удалось исправить "дисбаланс по руководящим должностям и персоналу, тогда на одного руководителя приходилось менее десяти сотрудников". Кроме того, уменьшена доля обеспечивающего персонала (бухгалтера, юристы, закупщики).

"Мы стремимся к тому, чтобы госаппарат отталкивался от потребностей человека, чтобы выполнение функций госаппарата было в том виде, в котором это людям удобно на сегодняшний день", - сказал Григоренко. По его мнению, крайне важна и скорость реакции госаппарата на изменения в жизни. "Эта реакция должна быть не только мгновенной, но и постоянной", - уверен он.