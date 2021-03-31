Посол РФ сообщил об обсуждении поставок "Спутника V" для международных организаций в Вене

ВЕНА, 31 марта. /ТАСС/. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил в среду, что в рамках возможного приобретения Австрией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" рассматривается возможность поставок для международных организаций в Вене.

"Рассматривается также вопрос о возможности поставки "Спутника V" по запросу венских международных организаций", - написал Любинский у себя в Facebook.

Кроме того, сейчас готовится операция по вакцинации сотрудников российский дипломатических представительств в Австрии. Посол рассчитывает, что она будет организована на базе посольства России в Вене.

В среду австрийский канцлер Себастьян Курц провел рабочую встречу с послом РФ Дмитрием Любинским и сообщил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе перед закупкой Австрией "Спутника V" у России. Австрийская сторона уже на следующей неделе может заказать российский препарат, подчеркнул канцлер.

Ведомство федерального канцлера Австрии сообщило 30 марта, что Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз препарата "Спутник V", поставки которого могут быть реализованы тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате австрийскому министерству здравоохранения.