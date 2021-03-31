{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Посол РФ сообщил об обсуждении поставок "Спутника V" для международных организаций в Вене

Дмитрий Любинский рассказал, что сейчас готовится операция по вакцинации сотрудников российский дипломатических представительств в Австрии

ВЕНА, 31 марта. /ТАСС/. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил в среду, что в рамках возможного приобретения Австрией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" рассматривается возможность поставок для международных организаций в Вене.

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"Рассматривается также вопрос о возможности поставки "Спутника V" по запросу венских международных организаций", - написал Любинский у себя в Facebook.

Кроме того, сейчас готовится операция по вакцинации сотрудников российский дипломатических представительств в Австрии. Посол рассчитывает, что она будет организована на базе посольства России в Вене.

В среду австрийский канцлер Себастьян Курц провел рабочую встречу с послом РФ Дмитрием Любинским и сообщил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе перед закупкой Австрией "Спутника V" у России. Австрийская сторона уже на следующей неделе может заказать российский препарат, подчеркнул канцлер.

Ведомство федерального канцлера Австрии сообщило 30 марта, что Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз препарата "Спутник V", поставки которого могут быть реализованы тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате австрийскому министерству здравоохранения.

Теги
АвстрияРоссияПандемия COVID-19
Источник: возвращение посла России в Вашингтон в ближайшее время не ожидается
Ранее Анатолий Антонов заявил, что пока рано говорить о дате его возвращения в США
Читать полностью