В аппарате кабмина подтвердили, что отчет премьера в Госдуме могут перенести

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ежегодный отчет главы правительства Михаила Мишустина в Государственной думе может быть перенесен с апреля на более поздний срок, если его планируемая дата будет близка к дате оглашения Послания президента Федеральному собранию или совпадет с ней. Это подтвердил ТАСС источник в аппарате правительства.

"Если официально подтвердится информация, что оглашение послания президента состоится во второй половине апреля, то правительство обратится к Государственной Думе с предложением перенести отчет на более позднюю дату", - сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что "в аппарате правительства продолжается подготовка к отчету".

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что премьер планирует выступить с ежегодным отчетом в Госдуме 21 апреля.

В пятницу первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что отчет правительства в Госдуме пройдет после оглашения послания президента Федеральному собранию. При этом он сказал, что точные сроки выступления главы государства ему пока не известны. 29 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата послания будет объявлена в скором времени. Никакие предполагаемые в СМИ даты оглашения послания пресс-секретарь президента не подтверждал.

Сам Владимир Путин 31 марта поручил определить ряд мер поддержки регионов, "чтобы отразить эти данные в послании Федеральному собранию". Глава государства отвел на выполнение этого поручения две недели, которые истекут 15 апреля.