Мезенцев: принятие символики Союзного государства подтвердит отношения России и Белоруссии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Шаги в направлении утверждения символики Союзного государства России и Белоруссии подтвердят уровень отношений двух стран, чему Запад будет противиться. Об этом заявил в пятницу журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Я полагаю, что Союзное государство должно иметь свои символы. Мы знаем, что есть люди, которые не готовы поддержать такую идею. От белорусской оппозиции и их сторонников мы получили ряд ироничных предложений. Я понимаю почему: потому что шаги в этом направлении, в утверждении символики, подтвердят наши отношения. На Западе этого не хотят, наши оппоненты этому будут противиться, именно поэтому мы должны это сделать", - сказал он.

Ранее Мезенцев призвал задуматься о создании соответствующей символики. Бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота высказал мнение, что ее можно было бы выбрать в конкурсном порядке.

Санкции и угрозы

Санкции и военно-политические угрозы, которые в последнее время усилились против России и ее союзников, не принесут результатов, всем странам необходимо перейти к диалогу, добавил Мезенцев.

"Наверное, такая политическая сегодня игра, фаза - давить Россию, наших союзников, Белоруссию не только санкциями экономического свойства, но и военно-политическими угрозами. Мы прекрасно понимаем, что ничего не получится, а военный конфликт недопустим. Значит, надо в любом случае через какое-то время договариваться, идти на диалог, слушать аргументы друг друга и прекратить думать, что Россия и ее президент Владимир Путин откажутся от защиты модели многополярного мира", - сказал он.

Мезенцев подчеркнул, что тезисы о том, что Россия кому-то угрожает, - абсурдны. "Имея такие земли и ресурсы, нам еще в своем доме предстоит много что сделать", - добавил госсекретарь Союзного государства.