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Володин заявил, что Госдума предложит провести отчет правительства 12 мая

В оставшееся до этого время завершатся встречи министров с профильными комитетами, а также состоятся встречи фракций с премьер-министром РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума предложит 12 мая в качестве даты проведения отчета правительства о работе за предыдущий год. Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Учитывая обращение правительства с просьбой о переносе даты отчета за 2020 год, мы обсудим этот вопрос с фракциями, на Совете Государственной думы и назначим другую дату", - написал спикер.

"Мы не будем отодвигать далеко дату отчета правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов", - добавил он.

По словам Володина, в оставшееся до отчета время завершатся встречи министров с профильными комитетами и состоятся встречи фракций с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков сообщил журналистам, что правительство попросит о переносе оглашения своего отчета в Госдуме с 21 апреля на более поздний срок в связи с тем, что на эту дату назначено послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 21 апреля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Место проведения мероприятия будет объявлено позже.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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