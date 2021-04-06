Песков заявил, что Россия видит внимание США к Арктике

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россия фиксирует неослабевающее внимание США к Арктической зоне, в том числе в плане военного присутствия, и тоже не будет игнорировать этот регион. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обеспокоенность Вашингтона российским военным присутствием в Арктике.

Как подчеркнул представитель Кремля, президент РФ Владимир Путин "считает российское военное присутствие в Арктике абсолютно необходимым элементом военного строительства". Песков отметил, что арктические территории России и ее особая экономическая зона в Арктике являются очень важным регионом. По его словам, из года в год растет экономический потенциал Арктической зоны, имеются обширные планы развития этой территории "и все это последовательно реализовывается".

"Что касается обеспокоенности американских коллег, то здесь не следует забывать, что сама Америка никогда не отказывалась от военного присутствия в Арктической зоне, никогда не ослабляла своего внимания к Арктической зоне, и мы всегда это фиксировали и тоже исходили из того, что и мы не должны игнорировать этот важнейший регион", - сказал Песков.

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Минобороны США продолжает пристально следить за активностью России в Арктике, поскольку считает этот регион зоной повышенной конкуренции. Он также отметил, что "никто не хочет милитаризации арктического региона".