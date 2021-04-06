Посол России заявил, что речь о пересмотре конвенции Монтрё не идет

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы важна для обеспечения безопасности в Черноморском регионе. Об этом заявил во вторник посол России в Турции Алексей Ерхов в эфире телеканала "Россия-24".

"Речь о пересмотре конвенции Монтрё не идет. Это документ, который действует и который, как видится, будет действовать. Он является очень важным, краеугольным для обеспечения региональной безопасности в Черноморском регионе. Таковым его видит Россия", - сказал он.

Посол подчеркнул, что проект по строительству канала "Стамбул" не отменит требований конвенции Монтрё. "Если представить, что канал построен, то это никоим образом не отменит требований конвенции Монтрё, не изменит ограничений, которые она накладывает, - обратил внимание Ерхов. - Если строится канал "Стамбул", то все равно через Дарданеллы трафик должен будет осуществляться. Именно в этом плане говорят, что новая транспортная артерия не отменит всех комплексных требований, которые конвенция налагает, не отменит общего режима, регулируемого конвенцией".

Дипломат добавил, что министерства иностранных дел России и Турции регулярно обсуждают черноморскую проблематику и вопросы морского судоходства.

Ранее более 100 отставных адмиралов подписались под письмом, в котором они заявили, что "с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала "Стамбул" и конвенции Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров". Они призвали прекратить любые дискуссии о возможности выхода Турции из конвенции. Военные также указали, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны Тайипа Эрдогана о разработке нового основного закона.

Эрдоган в понедельник заявил, что Турция по-прежнему остается приверженной выполнению положений конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.