Слуцкий назвал условие для возвращения России в ДОН

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия вернется в Договор по открытому небу (ДОН) в том случае, если действия его участников, в том числе бывших, не будут угрожать ее национальным интересам. Об этом в среду в своем Twitter заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления Госдепартамента США о якобы нарушениях договора со стороны РФ.

Россия вслед за США покидает Договор по открытому небу. Что известно про этот документ?

"США не обсуждали возвращение в ДОН, но Россия обязана "соблюдать договор"? Серьезно? Россия вернется в договор в случае, если действия его участников, в том числе экс, не будут угрожать национальным интересам и выходить за рамки паритета", - написал Слуцкий.

Ранее в среду американский еженедельник Defense News сообщил, что власти США в конце марта направили своим международным партнерам дипломатическую ноту, в которой утверждается, что согласие на возвращение в соглашение, которое Россия, с точки зрения Вашингтона, продолжает нарушать, "пошлет РФ неверный сигнал и подорвет" позиции Вашингтона "в более широкой повестке дня в области контроля над вооружениями".

В Госдепартаменте на просьбу ТАСС прокомментировать данную информацию заявили, что власти США пока не приняли решение о возвращении в ДОН. По словам представителя внешнеполитического ведомства, "США активно рассматривают вопросы, связанные с договором", консультируются со своими союзниками и партнерами, при этом "продолжающееся несоблюдение Россией договора - один из нескольких относящихся [к этой теме] факторов". В Госдепе продолжают призывать "Россию предпринять шаги, чтобы вернуться к соблюдению соглашения".