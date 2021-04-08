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Эксперт: "Школа губернаторов" объединяет управленцев с разными политическими взглядами

Директор ВШГУ Алексей Комиссаров заявил, что уже 39 выпускников и слушателей программы занимают должности глав регионов России

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Программа подготовки кадрового резерва, созданная на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, позволяет объединить людей разных политических позиций, имеющих сильные профессиональные компетенции. Об этом заявил в четверг журналистам директор ВШГУ Алексей Комиссаров, комментируя назначение слушателя программы, сенатора, члена КПРФ Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области.

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"Русских сейчас проходит обучение в числе слушателей четвертого потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС. Итого уже 39 выпускников и слушателей программы кадрового резерва, которую зачастую еще называют "школой губернаторов", в настоящее время занимают должности глав регионов России", - отметил Комиссаров.

По его мнению, такая динамика говорит, что "участники программы в ходе обучения получают и развивают необходимые для управленцев навыки: умеют формулировать стратегические приоритеты в работе, применять современные инструменты для достижения целей, эффективно работать в команде".

Комиссаров также обратил внимание, что слушатели программы имеют разные политические взгляды. "Но важно, что все они опытные управленцы, имеющие сильные компетенции", - подчеркнул он.

"Возможность объединять на одной площадке людей разных позиций - одна из особенностей "школы губернаторов". У слушателей есть уникальная возможность профессионально расти в окружении сильных лидеров, готовых отстаивать свою позицию; умение договариваться и взаимодействовать в команде - одни из ключевых навыков, которые осваивают слушатели", - заключил Комиссаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Ульяновской области Сергея Морозова, который выразил намерение принять участие в сентябрьских выборах в Госдуму. Врио главы региона был назначен сенатор Русских, являющийся слушателем четвертого потока так называемой "школы губернаторов".

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы ("школа губернаторов") была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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Россия
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