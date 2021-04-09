Экс-глава Ульяновской области Сергей Морозов планирует работать помощником полпреда в ПФО

ТАСС, 9 апреля. Бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов согласился на предложение о работе в качестве помощника полпреда президента в Приволжском федеральном округе, сообщил в пятницу журналистам полпред в ПФО Игорь Комаров.

"Отдельно хотел поблагодарить Сергея Ивановича [Морозова] за работу, которую он проделал, перед ним стоят задачи, которые нужно реализовывать в Государственной думе. Со своей стороны, я сегодня сделал ему предложение работать помощником полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, и он ответил согласием. Надеюсь, что вместе мы еще поработаем и на благо Ульяновской области, и на благо округа", - сказал Комаров.

В четверг Морозов заявил, что обратился к президенту с просьбой об отставке в связи с решением баллотироваться в депутаты Госдумы. Владимир Путин принял отставку и назначил Алексея Русских врио главы региона. В пятницу полпред президента в округе представил Русских членам правительства области.

Морозов возглавлял Ульяновскую область 16 лет, что является рекордом среди действующих российских губернаторов.