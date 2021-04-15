Слуцкий считает, что санкции США не останутся без ответа со стороны России

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Новые санкции, введенные США в четверг в отношении ряда российских физических и юридических лиц, а также долговых обязательств, не останутся без адекватного ответа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Я уверен, что со стороны России последует адекватный и своевременный ответ", - сказал Слуцкий.

"Новые санкции Вашингтона, введенные через несколько дней после телефонного разговора президентов России и США по инициативе американской стороны, фактически девальвируют конструктивный тон этой беседы. Рестрикции стали еще одним - и очень серьезным - шагом к деградации российско-американских взаимоотношений", - добавил депутат.