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Санкции в отношении России

Захарова назвала реакцию стран НАТО на санкции США признаком порочной блоковой дисциплины

Официальный представитель МИД РФ указала на "вассалитет XXI века"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Цепная реакция стран НАТО в поддержку антироссийских санкций США является псевдосолидарностью и признаком порочной блоковой дисциплины. Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высылку российских дипломатов Польшей и вызовы послов РФ в ряде стран.

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"Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций - признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность. Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет XXI века", - подчеркнула она.

Ранее в четверг США объявили о новых санкциях в отношении России.

После этого Польша вызвала в МИД республики посла России и вручила ему ноту о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве. Кроме того, Великобритания вызвала посла РФ в МИД страны из-за сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках и концентрации российских вооруженных сил на границе с Украиной.

Теги
СШАВеликобританияРоссияПольшаСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария Владимировна
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