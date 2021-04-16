Россия бессрочно закроет въезд восьми высокопоставленным деятелям США

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Москва скоро опубликует список восьми высокопоставленных чиновников и деятелей США, которым на бессрочной основе будет закрыт въезд в Россию. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"Скоро на официальном портале МИД России будут обнародованы имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса. Им на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию. Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой черный список", - указано в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что объявленные в пятницу ответные меры в адрес Вашингтона являются лишь частью возможностей Москвы. "Есть и другие опции. Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально "ущемить" американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали", - заявили на Смоленской площади.

Москва призывает Вашингтон продемонстрировать благоразумие и отказаться от конфронтации, сейчас для этого самый подходящий момент. "Сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса. В противном случае будет реализован набор таких болезненных для американской стороны решений, как, например, предписание диппредставительствам США уменьшить до 300 человек численность персонала в России", - указали в дипведомстве. Таким образом, пояснили в министерстве, будет установлен реальный паритет по количеству сотрудников в двусторонних загранучреждениях, к которым не относится Постпредство РФ при ООН в Нью-Йорке.

В МИД также указали, что американское посольство в Москве "действует в более комфортных условиях" в сравнении с российскими дипмиссиями в США, "имея численное преимущество и активно используя труд на месте принятых росграждан". "Эта такая форма диспаритета, которая позволяет "титульным" дипломатам высвобождать время для более сфокусированных усилий на одном из основных, доктринально закрепленных направлений внешней политики Вашингтона - вмешательстве в наши внутренние дела", - заключили в министерстве.

Подчеркивается, что ни одна волна санкций со стороны Вашингтона не останется без ответа со стороны России. "Все это - не наш выбор. Мы хотели бы избежать дальнейшей эскалации с США. Готовы к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей", - говорится в заявлении. В министерстве подчеркнули, что услышали заявления президента США Джо Байдена о заинтересованности в "стабильных, конструктивных и предсказуемых" отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита. "Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации", - отмечается в документе.

Желание избежать эскалации

При этом Москва хотела бы избежать дальнейшей эскалации с Вашингтоном и готова к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной. "Мы хотели бы избежать дальнейшей эскалации с США. Готовы к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей", - говорится в документе.

Также в МИД отметили, что есть объективная необходимость, чтобы послы РФ и США находились в своих столицах для анализа ситуации в отношениях двух стран. "Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", - указали в министерстве.

В МИД подчеркнули, что призывы Москве из-за океана воздержаться от эскалации, а, по сути, согласиться с тем, что с РФ "пытаются разговаривать с позиции силы", на фоне действий Вашингтона "звучат лицемерно". "Неоднократно предупреждали и доказывали на практике, что санкционное и иное давление не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации", - указывается в документе. В связи с этим в дипведомстве опубликовали ответные меры российской стороны на санкции США.

"На основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов. Ограничивается практика задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности. В строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством, включая трудовой кодекс, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран".

Также в связи с "систематическими нарушениями" сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по РФ, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 года "О понимании в отношении "открытой суши". Кроме того, будет прекращена деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. "Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу", - говорится в заявлении.

США не ценят сдержанность РФ

"Звучащие в заявлениях американской стороны угрозы ввести новые наказания, к сожалению, показывают, что в Вашингтоне нас слышать не хотят и не ценят ту сдержанность, которую мы проявляли, несмотря на высокий градус напряженности, целенаправленно нагнетавшийся еще со времен президентства Барака Обамы", - добавили в дипведомстве.

Там, в частности, напомнили, что в Россия в течение семи месяцев не принимали ответных шагов после масштабной высылки российских дипломатов в декабре 2016 года и захвата объектов российской дипсобственности в США. "Наша реакция последовала лишь тогда, когда в августе 2017 года Россия на законодательном уровне была объявлена противником Америки", - отметили на Смоленской площади.