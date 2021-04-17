Захарова: Киев не заботится о собственных гражданах, обсуждая вступление в НАТО

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Киевские власти не думают ни о национальных интересах, ни о заботах собственных граждан, обсуждая вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook .

Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО

Так она прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что безопасность страны может гарантировать только ее вступление в Североатлантический блок, и последовавшую за этим новость о решении Канады - члена альянса - приостановить свою тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса. "В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан - одна сплошная импортная антиукраинская голограмма", - отметила Захарова.

В пятницу телеканал CBS со ссылкой на источник в Минобороны Канады сообщил о приостановке миссии канадских военных инструкторов на Украине из-за вспышки коронавирусной инфекции среди ее персонала.

Ранее Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, так как этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он также напомнил, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.