Кремль не комментирует иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Кремль не считает нужным комментировать действия прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом) и некоммерческой организации "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

"Я не стал бы как-то такую позицию Генпрокуратуры комментировать. Генпрокуратура выполняет свои функции - они борются с беззаконием, они борются с экстремизмом, в том числе с разными проявлениями экстремизма - и выполняют свои функции", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, что "есть позиция прокуратуры, есть призыв, озвученный прокуратурой". "А дальше уже не наши функции", - отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для многих граждан от признания экстремистскими данных организаций, Песков заметил, что "это будет зависеть от принятых решений". "В случае, если подобный вердикт будет принят, то, разумеется, закон нужно будет выполнять", - указал он.

Как ранее сообщал ТАСС, Мосгорсуд получил материалы искового заявления столичной прокуратуры о признании ФБК, ФЗПГ и "Штабов Навального" экстремистскими организациями.