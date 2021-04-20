Захарова: Россия рассчитывает на развитие отношений стратегического партнерства с Кубой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на сохранение и развитие отношений стратегического партнерства с Кубой после ухода Рауля Кастро из руководства Коммунистической партии этой страны. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она напомнила, что уход Кастро со своего поста не имеет политической подоплеки, поскольку речь идет "о естественной смене поколений". "Рассчитываем, что мы и дальше будем следовать "рука об руку" с кубинским руководством, в полной мере сохранив преемственность в выстраивании двусторонних отношений в духе стратегического партнерства. Уверены, что Рауль Кастро останется верным сподвижником этих устремлений, будет и далее использовать свой высочайший авторитет в интересах последовательного углубления многопрофильного взаимодействия между нашими странами", - отмечается в комментарии.

Официальный представитель МИД РФ указала, что Москву и Гавану связывают тесные союзнические отношения, не подверженные влиянию внешних факторов или сиюминутной конъюнктуры. Так, Россия привержена курсу на расширение торгово-экономических связей, несмотря на вызванные пандемией коронавируса трудности. Продолжается тесное сотрудничество и на международных площадках.

В связи с этим Захарова вновь выразила надежду, что США под влиянием мировой общественности откажутся от "абсолютно деструктивной политики в отношении Кубы под надуманными предлогами". "Мы категорически не приемлем любые проявления рестрикционных мер в нарушение Устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права. Последовательно выступаем за незамедлительную отмену американской блокады острова", - говорится в комментарии.

Захарова также добавила, что Фидель и Рауль Кастро воплощают "целую историческую эпоху" для кубинцев и других народов. "В России высоко ценят личный весомый вклад Фиделя и Рауля в становление и продвижение связей с РФ по самому широкому спектру направлений, которые покоятся на прочном фундаменте взаимных интересов, активно укрепляются и имеют весомое, в том числе и перспективное, значение", - отмечается в документе.

В понедельник Коммунистическая партия Кубы объявила об избрании первым секретарем ЦК президента страны Мигеля Диас-Канеля после ухода из руководства партии Рауля Кастро. Последний заявил, что не станет принимать предложений остаться в высших органах партийной организации, но продолжит быть "бойцом революции".