Володин заявил, что решения президента направлены на повышение стандартов поддержки семей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Предложения президента РФ, озвученные в ходе послания Федеральному собранию, закладывают более высокие стандарты поддержки российских семей. Такое мнение в среду высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале .

"Нам надо сделать в этой ситуации все, чтобы помочь семьям с детьми. И президент пошел на решения, которые в будущем закладывают совершенно новые, более высокие стандарты поддержки наших российских семей, особенно неполных семей", - сказал Володин.

Он отметил, что Госдума начнет принимать законы во исполнение послания президента уже в течение весенней сессии, чтобы они заработали с лета этого года. "Не откладывая, уже в течение весенней сессии будем принимать законы, чтобы они стали реализовываться с июля, с полугодия, с 1 сентября", - сказал Володин.

По его словам, депутаты оперативно начинают работу по законодательному обеспечению предложений президента РФ. "Мы сегодня после озвучивания послания начнем незамедлительно, не откладывая, работу над ним. Завтра состоится внеочередное заседание Совета Госдумы, затем - пленарное заседание, чтобы успеть принять все необходимые законы и решения до начала их реализации. А времени для этого осталось очень мало", - отметил он.

При этом политик признал, что график работы парламентариев в связи с реализацией послания придется скорректировать. "Отпуска - в сторону, каникулы - в сторону. Соответственно, работа в регионах должна быть совмещена с работой над законами. И, конечно, консультации с правительством. Они начнутся более активно для того, чтобы нам выйти на принятие законов, которые ждут люди", - подчеркнул председатель нижней палаты.