Сенаторы обсудят на Совете палаты действия по реализации послания президента

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сенаторы выработают дорожную карту действий на ближайшее время для реализации послания президента Федеральному собранию на Совете палаты в четверг, заседание которого пройдет в режиме прямой трансляции. Об этом журналистам сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В четверг, 22 апреля, в 14:00 состоится заседание Совета палаты, на котором комитеты СФ представят сформулированные предложения по необходимой корректировке законотворческих планов и на текущую сессию, и до конца года в связи с посланием президента России Федеральному собранию", - сказала она.

"Фактически на Совете палаты мы разработаем дорожную карту наших действий на ближайший период. Это важный этап работы, поэтому обсуждение будет вестись в режиме прямой трансляции (заседания Совета палаты проходят в закрытом режиме - прим. ТАСС)", - добавила спикер Совфеда.

По ее словам, некоторые темы послания, такие как газификация, региональные кредиты, экологическая ответственность бизнеса "неоднократно уже обсуждались в Совете Федерации". "У сенаторов есть наработки, которые позволяют ускорить подготовку законодательных решений. Многие социально значимые задачи, сформулированные президентом, имеют определенные сроки исполнения. Зная настроения сенаторов, уверена, что законодательное обеспечение этих инициатив будет завершено вовремя и качественно", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что послание президента является "важнейшим документом для парламентариев", а его исполнение - основная задача законодателей на ближайшее время. "Мы сразу же начали готовиться к его реализации. Потому что среди инициатив главы государства много таких, которые необходимо воплощать быстро: они касаются поддержки семей с детьми, малообеспеченных граждан. За ними стоят судьбы конкретных людей, которым в эти пандемические и постковидные времена приходится нелегко. Инициативы президента помогут им адресно", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда напомнила, что в пятницу состоится очередное плановое заседание палаты. Накануне сразу после оглашения послания президента Матвиенко заявила, что сенаторы будут работать без выходных, чтобы обеспечить скорейшее принятие в весеннюю сессию первоочередных законов, направленных на реализацию решений, озвученных президентом.