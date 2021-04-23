Слуцкий назвал запуск авиасообщения с Египтом примером сотрудничества в сфере антитеррора

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Возобновление авиасообщения с Египтом можно считать успешным примером сотрудничества государств в сфере борьбы с терроризмом. Такое мнение в беседе с ТАСС в пятницу выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Для возобновления авиасообщения с Египтом была проведена большая работа в плане безопасности и пресечения возможных терактов. Для этого потребовался немалый срок, но он был необходим", - сказал депутат. По его словам, это "действительно успешный пример межгосударственного сотрудничества, в том числе в антитеррористической сфере".

Со своей стороны член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев, курирующий в комитете вопросы гражданской авиации, заметил, что специальная комиссия "работала не один год". "После того случая в 2015 году мы прекратили авиасообщение и выдвинули требования, наши условия, при выполнении которых мы будем рассматривать вопрос о возобновлении полетов", - напомнил он. "Насколько я могу понять, проработав, комиссия докладывала нашим федеральным органам исполнительной власти о том, что все условия, которые мы выставляли, соблюдены. И после этого произошел разговор нашего президента с президентом Египта", - сказал Сураев.

"Если бы все осталось без изменений или какие-то наши условия и требования были не соблюдены, то та же самая комиссия с российской стороны не выдавала бы таких предложений нашим высшим должностным лицам", - добавил депутат. Он также выразил уверенность в том, что "соблюдение каких-то ограничений, аналогичных тем, что действуют во всем мире из-за коронавируса", было одним из условий российской стороны. "Если [в Египте] будет вспышка заболеваемости - авиасообщение прекратится, пример Турции тут очень показателен", - резюмировал Сураев.