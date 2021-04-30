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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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МИД РФ: Москва готова содействовать Бишкеку и Душанбе в дипломатическом урегулировании

Россия призывает стороны выйти на долгосрочные договоренности по нормализации и недопущению столкновений в будущем, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном готова содействовать решению любых спорных вопросов между странами политико-дипломатическими методами. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В Москве с тревогой следили за резким обострением ситуации на спорном участке границы между братскими нам Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан. <...> Поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании Совместной рабочей группы, в задачи которой будет входить информационная работа с населением, а также патрулирование и мониторинг обстановки в приграничье, - говорится в комментарии. - Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами".

Москва приветствует договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений на границе, отметила официальный представитель МИД РФ.

Москва призывает Бишкек и Душанбе выйти на долгосрочные договоренности по нормализации и недопущению столкновений в будущем, добавила Захарова.

Теги
КиргизияТаджикистанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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