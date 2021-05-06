В СФ прокомментировали слова Кулебы о попытках России взять под контроль Азовское море

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Россия обеспечивает безопасность территориальных вод Азовского и Черного морей, усиливая меры на фоне возможных угроз, при этом препятствий для прохода иностранных судов по Керченскому проливу с соблюдением необходимых требований нет, заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании СNN в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев заявил, что Россия пытается взять под контроль Азовское море, якобы усиливая свое военное присутствие в его акватории.

"Естественно, Россия обеспечивает свою безопасность в территориальных водах и Азовского, и Черного морей, при этом никакой закрытости для иностранных судов, которые следуют в порты, нет при соблюдении определенных правил, причем правила эти при проходе Керченского пролива соблюдаются всеми судами, в том числе и российскими. Обвинение Украины как всегда надуманное", - сказал Цеков.

Он добавил, что проход по Керченскому проливу и Азовскому морю военных кораблей третьих стран регламентирован договором между Россией и Украиной, заключенным в 2000-е годы, он возможен при наличии обоюдного согласия России и Украины. Также Россия усиливает меры безопасности судоходства в этом районе при наличии возможных угроз. "Мы за безопасность свою беспокоимся с учетом тех угроз, которые слышим со стороны Украины и других стран постоянно. В этой ситуации мы вводим определенные стандарты, нормы дополнительные с нашей стороны для прохода через Керченский пролив, Азовское море", - резюмировал собеседник агентства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ, командующим войсками военных округов и ВДВ "спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.