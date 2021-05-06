Посольство РФ в Эстонии подтвердило вручение ноты из-за якобы нарушившего границу самолета

ТАЛЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Посольство России в Таллине подтвердило вызов посла Александра Петрова в четверг в МИД Эстонии для вручения ноты в связи с приписываемым российскому самолету нарушением воздушного пространства республики.

"6 мая посол России Александр Петров был приглашен в МИД Эстонии в связи с якобы [имевшим место] нарушением российским самолетом воздушного пространства Эстонии, - сообщили ТАСС в диппредставительстве. - Был затронут также ряд вопросов, касающихся взаимоотношений ЕС и России на современном этапе".

Главный штаб Сил обороны Эстонии в четверг выступил с утверждением, что российский самолет Ил-96 нарушил в среду воздушную границу, войдя без разрешения в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо и проведя там около минуты. Транспондер самолета при этом был включен, однако план полета у него отсутствовал, указано в сообщении. Радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой у самолета также не было.