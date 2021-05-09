Путин назначил Рябкова представителем в Федеральном Собрании по вопросу денонсации ДОН

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее распоряжение президента опубликовано в воскресенье на портале правовой информации.

"Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу, подписанного в Хельсинки 24 марта 1992 года", - указано в документе.

В опубликованном 5 мая постановлении правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу и постановило представить это предложение президенту России.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.

Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора.