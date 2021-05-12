Путин и Эрдоган призвали к деэскалации напряженности в Восточном Иерусалиме

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по поводу обострения обстановки в Восточном Иерусалиме и призвали стороны к деэскалации напряженности и мирному урегулированию. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Проведен предметный обмен мнениями в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Высказана серьезная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны к деэскалации напряженности и мирному урегулированию возникающих вопросов", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Кремле, в ходе беседы лидеров была отмечена принципиальная позиция России и Турции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм, а также особая роль "квартета" международных посредников (Россия, ЕС, ООН, США) в содействии переговорному процессу.