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Палестино-израильский конфликт
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Путин и Эрдоган призвали к деэскалации напряженности в Восточном Иерусалиме

Стороны отметили принципиальную позиция России и Турции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по поводу обострения обстановки в Восточном Иерусалиме и призвали стороны к деэскалации напряженности и мирному урегулированию. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

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"Проведен предметный обмен мнениями в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Высказана серьезная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны к деэскалации напряженности и мирному урегулированию возникающих вопросов", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Кремле, в ходе беседы лидеров была отмечена принципиальная позиция России и Турции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм, а также особая роль "квартета" международных посредников (Россия, ЕС, ООН, США) в содействии переговорному процессу.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаТурцияРоссияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
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