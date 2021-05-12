МИД РФ считает недопустимыми удары по гражданским объектам в Израиле и Палестине

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия считает недопустимыми нападения на гражданские объекты как на израильской, так и на палестинской территории. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в телефонном разговоре с зампредседателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

"С российской стороны акцентирована важность немедленного прекращения насилия, недопустимость нападений на мирных жителей независимо от их национальной и религиозной принадлежности, включая удары по гражданским объектам на израильской и палестинской территории", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, Абу-Марзук "изложил оценки и соображения в связи с резким обострением силового противостояния между Израилем и палестинцами, сделав упор на противоправном характере действий израильтян в отношении палестинских жителей квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, а также на недопустимости обстрелов жилых районов в секторе Газа".

"Абу-Марзук от имени руководства ХАМАС заверил, что движение готово остановить любые военные действия против Израиля на обоюдной основе при том понимании, что международное сообщество окажет необходимое давление на израильскую сторону для пресечения силовых акций в комплексе мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и противоправных мер в отношении его коренных арабских жителей", - подчеркнули в дипведомстве.

Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.