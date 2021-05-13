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В СФ предлагают проанализировать международную монополию БДИПЧ на оценку итогов выборов

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что институт международного наблюдения за выборами часто становится инструментом внешнего давления на конкретные страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предложил проанализировать международную монополию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на оценку результатов выборов, так как наблюдательные миссии бюро зачастую осознанно выходят за пределы своих полномочий.

"Нам нужно корректировать подходы к институтам международного наблюдения за выборами, в перспективе подвергнуть взыскательному анализу международную монополию БДИПЧ на оценку их результатов. Тем более что БДИПЧ является исполнительной структурой с вытекающими отсюда функциями. Полагаю, что решение этой задачи имеет очерченные правовые перспективы", - сказал Карасин на выездном совещании комитета, посвященном международному наблюдению за выборами и противодействию иностранному вмешательству в избирательные процессы.

Он подчеркнул, что институт международного наблюдения за выборами часто становится инструментом внешнего давления на конкретные страны. "Для этого некоторые государства стремятся использовать его как искусственный катализатор нужных им и опасных для государственности и внутриполитических процессов массовых несанкционированных акций и попыток государственных переворотов, попыток внешней легитимизации избранных кандидатов, то есть псевдопобедителей. Мы регулярно наблюдаем за тем, как международные миссии осознанно выходят за пределы своих полномочий и дают произвольные оценки соблюдения прав человека в принципе", - сказал сенатор.

Он добавил, что ведущую роль в этой сфере продолжает играть БДИПЧ ОБСЕ, глава которого Маттео Мекаччи сейчас находится в России. "К великому нашему сожалению, бюро до сих пор действует в отсутствие единой и действенной для всех стран - участниц ОБСЕ методологии мониторинга выборов и оценки их результатов", - сказал Карасин.

Про двойные стандарты

По его словам, бюро проводится линия на разделение государств на так называемые эталонные и поэтому не нуждающиеся в международном наблюдении и на все прочие, то есть проблемные. "В отношении последних процедурные и технические претензии выдвигаются, как правило, в зависимости от политического исхода выборов. Скажем прямо: бюро предпочитает закрывать глаза на недостатки в электоральной сфере стран Запада, а итоги выборов в европейских странах и США, несмотря на очевидные серьезные проблемы, подает в явно некритическом ключе. Это красноречиво свидетельствует о продолжении практики использования двойных стандартов в деятельности бюро", - отметил глава международного комитета СФ.

При этом он напомнил, что уже 15 лет действует Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Он накопил солидный опыт электорального наблюдения не только в странах СНГ, но и в ряде государств дальнего зарубежья. Фактически у нас на пространстве Содружества успешно существует универсальный мониторинговый механизм, основанный на общепринятых стандартах и методологии, поэтому имеет очевидный позитивный потенциал, актуальный для государств ближнего и дальнего зарубежья", - указал Карасин.

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РоссияКарасин, Григорий Борисович
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