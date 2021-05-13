В СФ предлагают проанализировать международную монополию БДИПЧ на оценку итогов выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предложил проанализировать международную монополию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на оценку результатов выборов, так как наблюдательные миссии бюро зачастую осознанно выходят за пределы своих полномочий.

"Нам нужно корректировать подходы к институтам международного наблюдения за выборами, в перспективе подвергнуть взыскательному анализу международную монополию БДИПЧ на оценку их результатов. Тем более что БДИПЧ является исполнительной структурой с вытекающими отсюда функциями. Полагаю, что решение этой задачи имеет очерченные правовые перспективы", - сказал Карасин на выездном совещании комитета, посвященном международному наблюдению за выборами и противодействию иностранному вмешательству в избирательные процессы.

Он подчеркнул, что институт международного наблюдения за выборами часто становится инструментом внешнего давления на конкретные страны. "Для этого некоторые государства стремятся использовать его как искусственный катализатор нужных им и опасных для государственности и внутриполитических процессов массовых несанкционированных акций и попыток государственных переворотов, попыток внешней легитимизации избранных кандидатов, то есть псевдопобедителей. Мы регулярно наблюдаем за тем, как международные миссии осознанно выходят за пределы своих полномочий и дают произвольные оценки соблюдения прав человека в принципе", - сказал сенатор.

Он добавил, что ведущую роль в этой сфере продолжает играть БДИПЧ ОБСЕ, глава которого Маттео Мекаччи сейчас находится в России. "К великому нашему сожалению, бюро до сих пор действует в отсутствие единой и действенной для всех стран - участниц ОБСЕ методологии мониторинга выборов и оценки их результатов", - сказал Карасин.

Про двойные стандарты

По его словам, бюро проводится линия на разделение государств на так называемые эталонные и поэтому не нуждающиеся в международном наблюдении и на все прочие, то есть проблемные. "В отношении последних процедурные и технические претензии выдвигаются, как правило, в зависимости от политического исхода выборов. Скажем прямо: бюро предпочитает закрывать глаза на недостатки в электоральной сфере стран Запада, а итоги выборов в европейских странах и США, несмотря на очевидные серьезные проблемы, подает в явно некритическом ключе. Это красноречиво свидетельствует о продолжении практики использования двойных стандартов в деятельности бюро", - отметил глава международного комитета СФ.

При этом он напомнил, что уже 15 лет действует Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Он накопил солидный опыт электорального наблюдения не только в странах СНГ, но и в ряде государств дальнего зарубежья. Фактически у нас на пространстве Содружества успешно существует универсальный мониторинговый механизм, основанный на общепринятых стандартах и методологии, поэтому имеет очевидный позитивный потенциал, актуальный для государств ближнего и дальнего зарубежья", - указал Карасин.