Совет Думы 17 мая рассмотрит план реализации послания президента

"План планируется рассмотреть на Совете Государственной думы в понедельник, 17 мая. Кроме того, 31 мая планируется провести совещание со статс-секретарями федеральных органов исполнительной власти по вопросу реализации плана", - сказал Жуков.

По его словам, члены рабочей группы уже предварительно утвердили план реализации послания. Он был сформирован из предложений фракций и комитетов Госдумы с учетом перечня поручений президента. "В мой адрес поступили предложения в план от всех комитетов, а также фракций "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", более 200 предложений. В проект плана вошли не все предлагаемые законопроекты и законодательные инициативы - включены только те инициативы, которые имеют согласование", - отметил Жуков, подчеркнув, что план может "корректироваться на основании обращений председателей ответственных комитетов".

План из 48 пунктов

Всего в план вошли 48 пунктов. Из них депутаты уже проголосовали за ратификацию соглашения о военном сотрудничестве РФ и Казахстана, три законопроекта приняли во втором чтении, 16 - в первом чтении, а еще шесть инициатив внесены в Госдуму. По словам Жукова, оставшиеся 22 законодательные инициативы будут внесены по мере их разработки. "Большая часть вопросов будет решена в этом составе Государственной думы, в то же время некоторые останутся депутатам восьмого созыва", - отметил Жуков.

Так, напомнил он, ранее в Госдуму в рамках реализации послания уже поступили поправки о дополнительных мерах поддержки семей с детьми - о пособиях для беременных женщин, вставших на медицинский учет на ранних сроках беременности, о пособиях на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях, а также о 100% оплате больничных листов по уходу за детьми до семи лет включительно. Кроме того, отметил Жуков, на рассмотрении депутатов уже находится ряд проектов в рамках реализации послания, которые направлены на ограничение выбросов парниковых газов, на создание удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и соцпомощь, на повышение эффективности политики содействия занятости населения РФ, на внедрение системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов и другие.

При этом в Госдуме ожидают внесение законопроектов, которые направлены на внедрение принципов социального казначейства, совершенствование законодательства об ответственности за уклонение от уплаты алиментов, поддержку малого и среднего предпринимательства, поддержку индивидуального жилищного строительства, бесплатную подводку газа до границ земельного участка и так далее. Речь в том числе и о целом блоке экологических инициатив, о которых говорил президент и которые направлены на создание механизма обязательной рекультивации земель, окрашивание экологических платежей для целевого использования, а также квотирование вредных выбросов в городах.

По словам Жукова, многие предложенные президентом меры потребуют дополнительных расходов федерального бюджета, что также отражено в плане реализации послания. Так, в госсмете необходимо будет предусмотреть ассигнования в том числе на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста, на доплаты в 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп, на поддержку внутреннего туризма и на другие обозначенные президентом меры.