Песков призвал не гадать о месте встречи Путина и Байдена

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться официального сообщения по теме возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а не строить предположений о месте проведения возможного саммита.

"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник, отвечая на вопрос, действительно ли стороны предварительно остановились на Швейцарии в качестве места возможной встречи лидеров.

"Я предлагаю не гадать на кофейной гуще, как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - подчеркнул Песков.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник заявил ТАСС, что Швейцария входит в число стран, которые могут стать местом проведения российско-американского саммита. Однако он отметил, что стороны пока не договорились ни о времени, ни о месте. Прежде чем получится выйти к общему пониманию на этот счет, надо до конца проанализировать то, как США относятся к текущей повестке дня, сказал Рябков.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что говорил о встрече летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.