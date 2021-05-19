Рябков заявил, что Россия не обсуждает с США тему "Северного потока - 2"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не ведут двусторонний диалог по ситуации вокруг газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не обсуждаем эту тему с американцами по двусторонней линии. Мы считаем все американские санкции, применяемые против нас, незаконными. Никакого диалога по критериям их отмены не ведем по принципиальным соображениям", - сказал он.

Комментируя информацию новостного портала Axios о том, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении компании - оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG, замглавы МИД подчеркнул: "Мы, как и вы, видели только сообщения СМИ. <...> Если эти утечки в СМИ оправдаются, значит, какой-то проблеск нормальности в американской политике появится. Но первая ласточка весны не делает. Нам надо будет дальше смотреть, превратятся ли эти эпизодические проявления здравого смысла в нечто большее. Тогда, наверное, появится перспектива для постепенного перехода к нормализации двусторонних отношений".

Как отметил Рябков, попытки американцев диктовать свою волю собственным союзникам продолжаются давно, они вызывают сожаление: "Было бы правильно со всех точек зрения, если бы США воздержались от дальнейших деструктивных шагов".