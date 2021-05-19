Песков призвал стороны палестино-израильского конфликта не "подливать масла в огонь"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Москва очень внимательно следит за развитием ситуации в палестино-израильском конфликте и крайне обеспокоена происходящим. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас очень внимательно следим за тем, как развиваются события. Мы разделяем вместе со всем миром крайнюю обеспокоенность", - сказал представитель Кремля, говоря о палестино-израильском конфликте. "Посильные инициативы принимаются российской стороной, предлагается и наша территория для прямых контактов, [предпринимаются] усилия в рамках квартета", - напомнил он.

"Мы сейчас, естественно, призываем стороны конфликта - Израиль и Палестину - к сдержанности и считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержаны в своих заявлениях, высказываниях, дабы не подливать масла в огонь", - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что на Ближнем Востоке случаются террористические акты, однако на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств во вторник президент РФ Владимир Путин упоминал террористическую активность в мире в целом. По его словам, проявление террористической активности происходит "сплошь и рядом".

"Мы говорим о террористических проявлениях в разных странах мира. Работают наши специальные службы, пресекая разные такие поползновения, подготовку террористических актов", - уточнил Песков.