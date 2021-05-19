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Матвиенко: перенос Совфедом денонсации ДОН не связан с возможной встречей Путина и Байдена

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Перенос Советом Федерации рассмотрения закона о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) не связан с возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, оснований для работы в авральном режиме нет. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Никакого отношения к предстоящей возможной встрече между Путиным и Байденом это [перенос сроков рассмотрения] не имеет. Нет оснований для работы в авральном режиме", - сказала спикер Совфеда журналистам.

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