Нарышкин: на Западе планируют обвинить Россию в антипрививочной пропаганде

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Страны Запада планируют организовать информационную кампанию против России со лживыми обвинениями в антипрививочной пропаганде. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире Первого канала.

Также, по его словам, РФ достоверно знает, что затягивание регистрации "Спутника V" в ЕС связано с "сигналами из высоких кабинетов" Брюсселя.

"Последние вещи, о которых становится известно, - это замыслы организовать вот такую пропагандистскую кампанию, информационную кампанию, обвинив Россию в антипрививочной пропаганде, обвинить в организации антипрививочного движения. Это все вещи одного и того же порядка", - сказал он.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское лекарственное агентство 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.