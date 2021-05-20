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МИД РФ пообещал принять ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии

В ведомстве заявили, что немотивированная высылка российского дипломата отразится на двусторонних отношениях
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия предпримет ответные шаги на высылку Северной Македонией российского дипломата. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях, - говорится в сообщении. - Ответные меры последуют".

Ранее власти Северной Македонии заявили о высылке из страны российского дипломата. Сообщается, что 14 мая 2021 года посол РФ Сергей Баздникин был вызван в МИД республики, где ему была вручена соответствующая нота.

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