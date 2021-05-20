Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 городам России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам России звания "Город трудовой доблести". Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" городу Барнаулу, городу Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу Коломне, городу Комсомольску-на-Амуре, городу Красноярску, городу Магадану, городу Пензе, городу Рыбинску, городу Северодвинску, городу Тюмени, городу Чебоксары", - говорится в документе.