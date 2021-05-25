Захарова: в центре Европы взращивают милитаристский режим, накачивая Украину оружием НАТО

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Украина превращается в милитаристский, слабо контролируемый режим. Об этом написала во вторник в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского увеличить численность вооруженных сил страны.

Все это, подчеркнула она, происходит "на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета".

"Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идет под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев", - отметила дипломат.

Во вторник Зеленский внес в Верховную раду в качестве безотлагательного проект закона об основах национального сопротивления, а также в связи с принятием такого закона проект увеличения численности Вооруженных сил Украины.