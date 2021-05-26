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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Захарова: Запад начал спекуляции по поводу "руки Москвы" в ситуации с лайнером Ryanair

Представитель МИД РФ отметила, что о некой увязке с Россией говорили западные лидеры, главы правительств, официальные представители и СМИ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия обратила внимание, что в западных странах начались спекуляции по поводу несуществующей "руки России" в ситуации с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы обратили внимание, как наши партнеры, в основном западные, лидеры, главы правительств, официальные представители и СМИ, в основном тоже мейнстримные, комментируют эту ситуацию в контексте некой увязки с Россией <...> Начались спекуляции по поводу несуществующей "руки Москвы" и в этом событии", - отметила она.

"Я читала мнения многих, и они меня не удивили, но все-таки есть какая-то граница и приличия, и профессиональной этики", - добавила дипломат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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