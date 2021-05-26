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Захарова заявила, что Россия обеспокоена ситуацией в Мали

Москва призывает к освобождению переходного малийского руководства и урегулированию обстановки, добавила официальный представитель МИД

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ситуация в Мали вызывает обеспокоенность у России, Москва призывает к освобождению переходного малийского руководства и урегулированию обстановки. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве обеспокоены развивающимися в Мали событиями. Мы призываем к освобождению переходного малийского руководства и мирному урегулированию сложившейся обстановки. Полагаем важным обеспечить поступательную динамику в деле возвращения ситуации в этой стране в конституционное русло на основе общенационального инклюзивного диалога", - сказала она.

Теги
МалиРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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