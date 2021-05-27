Путин 28 мая обсудит с Лукашенко актуальные вопросы развития двусторонних связей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 мая, обсудит на встрече в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"28 мая в Сочи пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.