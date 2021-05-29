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Палестино-израильский конфликт

Глава Пентагона обсудил с израильским министром укрепление режима перемирия с Палестиной

Стороны договорились и дальше координировать усилия по оборонным вопросам, сообщает военное ведомство США

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с коллегой из Израиля Бени Ганцем заявил о поддержке американской администрацией укрепления режима прекращения огня между израильтянами и палестинцами. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы военного ведомства США.

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"Ллойд Остин подтвердил неизменную поддержку США безопасности Израиля. Он выразил поддержку со стороны администрации укреплению режима прекращения огня для установления прочной безопасности, - обратили внимание в Пентагоне. - Стороны договорились и дальше тесно координировать [усилия] по общим оборонным вопросам".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270, включая детей и женщин.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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